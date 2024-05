Jovem é atacada com ácido e fica em estado grave no Paraná; suspeita do crime é presa 

Acabei de saber de um babado pra lá de chocante de uma amiga minha do Paraná que me deixou totalmente sem reação. Na tarde desta quarta-feira (22), uma jovem ficou gravemente ferida depois de ser atingida por um ácido em uma rua do município de Jacarezinho, no Paraná. Segundo a Polícia Militar, Isabelly Aparecida Ferreira Moro tem 23 anos e voltava da academia quando alguém jogou o líquido enquanto ela caminhava. De acordo com a polícia, a pessoa que jogou a substância estava disfarçada com uma peruca loira e roupas pretas.



isabelly sofreu queimaduras no rosto, peito e boca e acabou ingerindo parte do líquido no momento do ataque, o que agravou o quadro de saúde.

O momento da agressão foi registrado por uma câmera de um circuito de segurança, onde é possível ver a moça desesperada, demonstrando dor e pedindo ajuda para dois homens que estavam na calçada.

Em entrevista ao G1, o barbeiro Décio Silva, que foi o responsável por socorrer a mulher de 23 anos contou: “Eu peguei a menina, coloquei no carro e levei ela no hospital. Ela não conseguia falar nada. Não conheço ela, mas espero que ela se recupere. Se deus quiser, ela vai sair dessa”, disse Décio, que confessou temer por suas cinco filhas. “Nem dormi à noite. Tenho cinco meninas e fiquei apavorado com isso”.

Depois de ser encaminhada ao hospital da região, ela foi transferida para o Hospital Universitário de Londrina (HU). A jovem está internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em estado grave.

Na madrugada desta sexta-feira (24), uma mulher foi apreendida pela Polícia Militar do Paraná como suspeita de atear uma substância ácida contra Isabelly Ferreira, na cidade de Jacarezinho. A PM comentou que a própria suspeita acionou o policiamento, pois estaria sofrendo perseguição de quatro homens da região. A detida foi localizada no pátio de um hotel da cidade.

Ela disse que ficou escondida numa área de matagal, onde estava se escondendo há quase dois dias, desde que cometeu o crime.

Assim que chegaram no local, os agentes localizaram as roupas utilizadas pela suspeita nas gravações do flagrante. No momento do crime, ela usava uma peruca loira como disfarce. Segundo a mulher, a peruca foi descartada por ela instantes depois do crime e o material que ela utilizou para o ataque á jovem foi soda cáustica misturada com água.

Ela confessou que cometeu o crime motivada por ciúmes, pois a vítima era ex-namorada de seu atual companheiro. Depois de ser detida, a suspeita foi encaminhada à Delegacia de Jacarezinho, que está à frente das investigações.