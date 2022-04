Pantanal: Jove fica amigo de Velho do Rio sem saber que ele é seu avô

Velho aproximará Juma de Jove e podemos esperar a formação de um novo casal no Pantanal

Os apuros de Jove, Jesuíta Barbosa, no ´Pantanal vai desencadear uma amizade do jovem com o Velho do Rio, Osmar Prado, quem não vai gostar nada dessa história é o seu pai, José Leôncio, Marcos Palmeira.

Para quem não sabe o Velho do Rio vai atuar como o “anjo da guarda” do menino. Capítulos antes da amizade se fortalecer ele vai salvar o menino da peçonha de uma cobra. O fato acontece após Jove querer provar para seu pai que consegue sobreviver ao Pantanal.

Juma e Jove se aproximam por causa de Velho do Rio (Foto: Reprodução)

Nesse momento, não se passa na cabeça do jovem que o Velho do Rio é seu avô, mas seu pai, José, já fica desconfiado da amizade dos dois e vai começar a procurar o avô do menino para uma conversa.

O “homem cobra” ainda vai reencontrar o neto algumas vezes na novela, afinal, agora ele busca proteger o seu neto dos perigos do Pantanal. Vale lembrar que ficará por conta do Velho a aproximação de Jove com a filha de Maria Marruá, Juma, Alanis Guillen.

O casal mais icônico do Brasil vai demorar a perceber que estão gostando um do outro, mas o Velho do Rio não poupará esforços para aproximar os dois. A formação desse casal eu não perco por nada! Para TU-DO.