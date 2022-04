Pantanal: Jove será picado por cobra e ficará entre a vida e a morte

A vida do garoto ficará nas mãos do Velho do Rio e Juma

Para tudo, meu Deus! Pantanal vai acabar comigo logo no começo da trama, logo na hora que as coisas esquentam. Jove, Jesuíta Barbosa, será picado por uma cobra, dá pra acreditar? O jovem ainda vai ficar à beira da morte ao tentar provar para o pai José Leôncio, Marcos Palmeira, que consegue sobreviver ao Pantanal.

O filho de Madeleine, Karine Teles, vai sair sozinho até um ninhal quando é surpreendido por uma cobra, que vai acertar o jovem em cheio, deixando o jovem sozinho e cheio de dor no meio da região isolada. O capítulo está previsto para ir ao ar na próxima quarta (20).

Jove será resgatado pelo Velho do Rio após picada de cobra (Foto: Reprodução)

Tudo acontecerá, porque José Leôncio vê que o filho não está se adaptando à região, fazendo reclamações do seu estilo urbano. Jove considera até voltar para o Rio de Janeiro, mas desiste quando quer mostrar para o pai que é capaz de sobreviver. Tibério, Guito, tenta impedi-lo, mas não obtém sucesso.

A vida do Jove ficará nas mãos do Velo do Rio, Osmar Prado, que observa a situação ao longe e corre para salvar o garoto, levando ele para a tapera de Juma, Alanis Guillen. Os dois cuidam do rapaz e lutam para salvar sua vida após o corrido.

Enquanto isso, seu pai percebe que o jovem está desaparecido por um tempo considerável, saindo em busca do filho no meio do Pantanal, mas o fazendeiro não encontrará em ficará preocupado com o paradeiro do filho.