Jottapê faz ação solidária no Dia das Crianças:  “É muito bom poder retribuir a tudo que fizeram por mim”

O ator e cantor afirma que ensinará a sua filha a importância de fazer ações como essa, em benefício dos mais necessitados.

Minha gente, com toda certeza uma das datas mais simbólicas para a nossa população é o Dia das Crianças, porém, infelizmente, não são todos os pequenos que possuem a oportunidade de ganhar presentes e ter regalias nesta data.

Diante disso, com o intuito de trazer a felicidade para as crianças menos favorecidas, o cantor e ator Jottapê, em parceria com a sua esposa Estefany Boro e o timei da Loka, fez uma baita ação social, doando mais de 300 brinquedos e doces para as crianças da comunidade da Vila Brasilândia, em São Paulo, onde Jottapê nasceu e cresceu.

“É muito bom poder retribuir pra minha comunidade, poder levar algo pra eles em gratidão a tudo que fizeram por mim. Eu e a Estafany pensamos nessa ação junto com o time Vida Loka e foi incrível ver acontecendo”, iniciou o cantor, que logo em seguida garantiu que presente ensinar a sua filha, a pequena Athena, desde pequena, sobre a importância de ajudar o próximo.

“Às vezes a gente tem tanto, por que não ajudar? Queremos que a nossa filha saiba desde cedo o quanto somos abençoados e que podemos ajudar os outros”, finalizou Jottapê.