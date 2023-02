José Mayer fala sobre saúde pela primeira vez: “Muito melhor”

Ator conversou com Fabíola Reipert sobre o seu estado de saúde depois de ficar internado para fazer alguns exames

José Mayer preocupou as minhas fofoqueiras depois que passou o carnaval internado fazendo alguns exames ao apresentar uma indisposição ao respirar. O ator teve um sangramento no pulmão e tem uma doença auto-imune que atinge alguns órgãos vitais do corpo humano. Ele procurou o hospital e realizou alguns exames.

“Estou muito melhor. Tô aqui na fase final da minha retífica e bem melhor. Tenho impressão que sairei daqui renovado como um velho Ford com uma nova chance de prolongar a vida boa que tenho tido com minha família e amigos por um bom tempo”, disse ele para Fabíola Reipert.

O ator ainda completou: “Agradeço pelo carinho sempre. Aproveito para agradecer a imensa onda de carinho e de amor que recebi por conta dessa internação e revisão de saúde”, finalizou.