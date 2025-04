José Loreto desembarca em Pernambuco para fazer Jesus na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém

O galã José Loreto desembarcou no Recife no fim da tarde desta segunda-feira (7) esbanjando simpatia, sorrisos e muita energia boa! Recebido com festa por fãs enlouquecidos, o ator fez questão de tirar fotos, distribuir abraços e ainda ganhou presentes dos admiradores antes de seguir viagem.

Mas o destino final não era a capital pernambucana! Loreto partiu direto para a icônica cidade-teatro de Nova Jerusalém, a 180 km de Recife, onde vai interpretar ninguém menos que JESUS no tradicional espetáculo da Paixão de Cristo, que estreia neste sábado.

Todo animado, o ator compartilhou o momento com os seguidores: “Cheguei Recife, partiu Nova Jerusalém, Fazenda Nova. Fui muito bem recebido, muito bem abençoado. Simbora! Falta pouco.”

A noite mal caiu e ele já estava no palco iniciando a maratona de ensaios — porque o desafio é grandão: o espetáculo tem cerca de três horas de duração, e o papel de Jesus é praticamente onipresente em cena! Uma verdadeira missão divina!

E não é só Loreto que está brilhando nesse elenco celestial! Ele vai contracenar com nomes de peso:

Letícia Sabatella como Maria



Leopoldo Pacheco como Pilatos



Werner Schünemann como Rei Herodes



Luana Cavalcante como a poderosa Rainha Herodíades



Todos já estão na cidade-teatro desde domingo (6), afinando os últimos detalhes para essa superprodução que atrai milhares de espectadores todos os anos!

Quer garantir seu lugar nessa experiência épica? Os ingressos para a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém já estão à venda no site oficial www.novajerusalem.com.br, e o melhor: em até 12 vezes no cartão!

Prepare o coração, porque esse espetáculo promete emocionar, impactar e, claro, brilhar — com muito talento, fé e arte brasileira de primeira!