José Loreto dedica Lui Lorenzo ao Sidney Magal

Ator do personagem da novela das 19h tem ganhado o coração das noveleiras de plantão

Não dá para negar que ‘Vai na Fé’ foi um respiro para a Globo que ia bem mal com a exibição de ‘Travessia’ no horário nobre das 21h. José Loreto, em entrevista ao ‘Encontro com Patrícia Poeta’ contou que dedicou o seu personagem ao cantor Sidney Magal.

“Dedico o Lui fortemente ao Sidney Magal, porque é um latin lover “, declarou o ator.

O ator ainda disse que estava escalado para viver o cantor no filme “Meu Sangue Ferve por Você”, mas precisou deixar o projeto.”Fiz dois anos de preparação, mas veio a pandemia e depois o convite para Pantanal. Virei produtor do filme do Magal que vai estrear esse ano”, contou.