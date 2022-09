José Loreto dá adeus ao Pantanal: “Saudade precoce”

Ator compartilhou um vídeo com o elenco e a iniciação de despedidas das terras entre rios

Já podemos sentir saudade de Pantanal? Minhas noveleiras vão ficar com crise de ansiedade um mês depois do fim da trama, principalmente sem os peões. José Loreto já nos mostrou que não vai ser fácil tirar Pantanal da memória. Em vídeo, o ator se despediu das terras pantaneiras e do seu personagem.

“O nosso mundo gira em torno de Pantanal há mais de um ano. Agora falta um pouco mais de um mês para acabar a novela. Nosso coração palpita de saudade precoce. Como bicho nos embrenhar no mato e renascemos das árvores e das águas”, disse ele.

O ator ainda completou a publicação ao lado dos colegas. “Nos multiplicamos em elenco e equipe pulsando por uma cena. E sem dúvida, crescemos além do imaginado e do imaginário, por que encontramos em nosso público, nosso eco”, declarou.

Que venha Travessia para tomar conta do nosso coração. Agora as fãs de Loreto podem relaxar, porque ele está garantido na nova novela das 19h, que começa como fim de ‘Cara e Coragem’. A trama começa a ser gravada agora, e o muso nem terá descanso, proque a novela inicia em janeiro.