Jornalista Regis Tadeu detona carreira musical de Juliette: “Dói na alma”

O jornalista afirma que a ex-BBB assassinou diversas músicas da MPB.

Gente, estou passada com as críticas que o jornalista Regis Tadeu fez a respeito da carreira musical da ex-BBB Juliette. Nesta sexta-feira (27), o jornalista publicou um vídeo em seu canal no youtube, onde detonou sem dó nem piedade a ex-BBB.

No vídeo, que faz parte da série “Pra que serve?”, criada por ele, Regis afirma que após o fim da sua edição no reality, a campeã do BBB21 só resolveu se aventurar no mundo da música com o de prolongar seu tempo na mídia.

“Após o BBB21, Juliette entrou em um universo pantanoso e fedorento das subcelebridades e começou a achar que é cantora para tentar prolongar a fama adquirida no reality“, declarou o jornalista.

Como se já não bastasse, Tadeu afirma que deu muita risada ao ver a moça cantando com grandes artistas e sendo elogiada por diversos famosos, que lhe faziam acreditar que ela cantava bem. Além disso, Regis também afirma que Juliette assassinou canções de diversos nomes da MPB.

“Foi terrível ver grandes nomes da música popular brasileira convidando essa mulher para fazer participações cantando terrivelmente mal, sem talento algum. Dei muitas risadas da situação e cheguei a sentir pena da Juliette, pois ela realmente acreditava que podia ser cantora. Pior de tudo foi ver elogios de pessoas famosas sobre o trabalho dela. Dói na alma ver Juliette assassinar canções do Caetano Veloso, Gilberto Gil, Alceu Valença, entre outros“, concluiu Regis.