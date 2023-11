Jornalista do RJ2 detona produtores do show de Taylor Swift

Durante o RJ2 deste sábado (18); o jornalista André Trigueiro criticou condições em show.

Minha gente, assim como todos nós, o jornalista André Trigueiro não conseguiu escondeu a sua indignação com todo o perrengue que os fãs de Taylor Swift passaram no Estádio Nilton Santos, o Engenhão nesta sexta-feira (17), e afirmou o quão “desumano” era proibir o público de acessar o evento com garrafas de água –sobretudo diante da onda de calor no Rio de Janeiro. “É muito triste”, lamentou.

O apresentador se pronunciou durante o RJ2 na noite deste sábado (18), aonde não só abordou a morte de Ana Clara Benevides como também o adiamento de uma das apresentações da The Eras Tour.

“Tudo isso é muito triste, porque é desumano tanta gente exposta ao calor acachapante do lado de fora do estádio”, iniciou Trigueiro, que é especialista em mudanças climáticas e sustentabilidade.

“Depois não pode entrar com água. Quando entra, não tem facilidade de acessar quem vende. Quando encontra, é um preço exorbitante. Não faz sentido, tem que acabar”, acrescentou.