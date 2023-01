Jornalista desmaia em transmissão ao vivo no YouTube

Farid Germano Filho teve uma queda de pressão no meio da partida entre Grêmio e Brasil de Pelotas

O Campeonato Gaúcho foi marcado por uma queda de pressão que levou o jornalista Farid Germano ao chão. O comunicador fazia uma live no Youtube comentando os lances do jogo entre Grêmio e Brasil de Pelotas quando assustou os telespectadores da live.

cacete o farid desmaiou do nada na transmissão mano pic.twitter.com/o9OaOP2XoA — Grêmio Sincero 🇪🇪 (@gremiosincero_) January 26, 2023

Farid caiu em cima do ombro do outro narrador que estava presente na live, Giovani Passarinho. Logo ele voltou do desmaio e se sentiu melhor em poder continuar comentando a partida.

Não podemos negar que foi um susto e tanto. Deus é pai! Vale ressaltar que é a segunda vez que isso acontece com o comentarista, a primeira foi em 2015.