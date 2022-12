Jornalista da Band é vítima de assédio: “É preciso expor essa doença!”

Infelizmente, essa não é a primeira vez que Livia passa por uma situação como essa.

Aff! Onde é que a falta de respeito dessas pessoas podem chegar? Na última quinta-feira (29) a jornalista e apresentadora da Band Livia Nepomuceno chocou seus seguidores ao compartilhar, em seu twitter, um caso de assédio que sofreu, de um internauta.

Na publicação, a jornalista apresenta um print das publicações asquerosas que foram feitas por um usuário da rede, identificado como Lucas Vitolo, que detalha o que ele fez ao ver a apresentadora na televisão.

“Hoje a Livia Nepomuceno estava deliciosa demais com uma calça colada e marcando a buc. Não resisti e botei o meu pa* durão na direção da sua buc. Bati e goz** na direção da sua buc***, na tela da minha televisão. Joguei lá no grupo do Telegram tribute às jornalistas”, detalhou o homem

“Hoje eu te homenageei, Livia Nepomuceno. Botei meu pa* durão na sua buc* , nessa calça coladinha marcando que você estava usando hoje. Goz e enviei lá no grupo do Telegram onde nós fazemos homenagens às jornalistas e apresentadoras belas da televisão brasileira”, continuou contando o assediador.

Ao se deparar com tamanho desrespeito, a jornalista não se conteve, printou as publicações e as compartilhou com seus seguidores, se desculpando por fazer com que eles lessem coisas tão nojentas como essas, mas ressaltando a importância de expôr a situação.

“Ninguém deveria ter ler esse tipo de coisa asquerosa, mas é preciso expor essa doença! Porque não sou a única a receber, e isso acaba com o meu dia”,

Ao que tudo indica, essa não é a primeira vez que Livia passa por uma situação como essa. Continuando o seu desabafo, a jornalista comentou que por diversas vezes quis denunciar, mas que até então não havia tido coragem.

“Várias vezes pensei em denunciar e recuava! Hoje vai ter briga! E esse infeliz vai entender que internet não é terra sem lei”, finalizou a jornalista.

Vale lembrar que essa situação não é apenas uma falta de respeito com a minha colega de profissão, Livia Nepomuceno, mas sim com todas as jornalistas e todas as mulheres do mundo, que diariamente dão seu sangue para realizar, com excelência, as suas funções e são desrespeitadas, com atitudes tão asquerosas como esta.