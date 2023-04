Jornalista cai em buraco e acaba sendo engolido por asfalto ao vivo

Tiago Silva, da afiliada da Record no Paraná, ficou surpreso com a cratera que estava coberta por um alagamento e não deu outra, o vídeo já circula como meme nas redes sociais

Eu digo para vocês que ser jornalista não é fácil nos dias de hoje, ainda mais com a situação que se encontra o meu Brasil. Um repórter acabou caindo em um buraco e sendo engolido por ele ao noticiar o alagamento de uma via no Paraná. O repórter da afiliada da Record, a RICtv, teve a situação gravada, claro, e agora já é um dos memes do jornalismo brasileiro.

🚨TV: Repórter cai em buraco d’água ao vivo no Balanço Geral de Curitiba.



pic.twitter.com/cMwlQ5bKw5 — CHOQUEI (@choquei) April 18, 2023

“Olha o buraco, olha o tamanho do buraco”, diz Tiago dentro do buraco no Trevo do Atuba, em Curitiba.

Da redação, o jornalista fica preocupado com o colega de profissão e diz ter avisado sobre o perigo da cratera. Pra mim ele achou que o buraco fosse mais raso e por isso ele pulou, pensou que fosse uma poça, mas não. O Brasil não é para amadores.