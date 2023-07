Jorge Aragão recebe alta médica após tratamento de linfoma

A equipe do compositor informou que ele se sente bem e o diagnóstico da doença foi dado no dia 15 de julho

Contei para vocês que o nosso querido Jorge Aragão estaria tratando um linfoma. Acontece que ele recebeu alta hospitalar neste domingo (23), ou seja, boas notícias por aqui. O cantor tinha sido diagnosticado com um tipo de câncer que afeta as células do sistema linfático e que se espalha de maneira não ordenada.

De acordo com o G1, a equipe do compositor ressaltou que ele se sente bem e segue recebendo apoio e carinho da família.

Vale ressaltar que ele estava internado desde o dia 17 e a equipe médica confirmou que ele está respondendo bem ao tratamento.