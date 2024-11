Jojo Todynho se explica por manter filho adotivo fora do Brasil

Jojo Todynho abriu sua vida pessoal como um livro em uma entrevista pra lá de reveladora para Leo Dias, do Fofocalizando, do SBT. A cantora confessou que não vai trazer o seu filho, Francisco, para o Brasil e que vai mantê-lo no exterior, em Luanda.

“Já decidi a vida dele. Vou manter ele lá fora, custeando a vida dele até terminar a faculdade. Ele vem para o Brasil nas férias e vai viajar comigo”, iniciou.

Além disso, a famosa ainda contou sobre os cuidados que está tomando para manter a criança longe dos holofotes: “Do jeito que o nosso Brasil anda, infelizmente, é muito difícil. É uma responsabilidade muito grande porque ele vai viver dentro de uma exposição que ele não pediu”.

“Porque a minha vida é muito exposta e eu tenho que ter a sensibilidade de não expôr ele. Então, ele entrará no próximo ano num colégio particular em Angola. Continua com os pais dele”, finalizou a influenciadora.