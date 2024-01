Jojo Todynho se envolve em discussão no trânsito: “Desce o vidro pra tu ouvir, babaca”

Jojo Todynho não está de brincadeira! A cantora usou suas redes sociais para contar que se envolveu em uma briga de trânsito e que não teve papas na língua na hora de cobrar o motorista que quase arranhou o seu carro.

“Eu vou falar uma coisa para vocês, eu não tenho paciência com trânsito, ainda mais quando o povo quer dar de esperto, não quer ficar na fila e quer passar o carro na frente do carro dos outros. Entendeu? Quer dar de esperto”, iniciou.

Incomodada com um motorista que tentou ultrapassá-la, a artista contou que bateu de frente com o rapaz. “Já arrasei com um babaca aqui agora. Falei para ele: ‘Desce o vidro pra tu ouvir, babaca’. A mulher dele ficou me olhando. Falei assim: ‘Queria ver se você tivesse raspado meu carro pra tu ver o problema que tu ia arrumar’.”, desabafou.

“Fica na p*rr* da fila como todo mundo, caralh*. Quer ultrapassar. Eu hein, está vendo que está um trânsito, tudo parado e quer vir. Tinha que ter um guarda municipal ali na hora. Eu me estresso mesmo”, finalizou.