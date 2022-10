Jojo Todynho revela ser a primeira mulher de Lucas, seu marido

A cantora ainda disse que seu marido é muito seletivo nas suas escolhas quando o assunto é mulher.

O dia que Jojo Todynho não causar, eu não faço mais parte da vida na Terra, tenha certeza disso. Em entrevista ao podcast ‘JojoMeiaNove’ a cantora revelou que seu marido, Lucas Souza, é muito seletivo quando o assunto é mulher. Jojo ainda disse que é a primeira mulher do militar. Oi?

“Meu marido, graças a Deus, não me deixa com fome. Sou a primeira namorada e mulher dele. Eu falo para ele que ele é sem experiência de xot*. Aí ele fala que ele é seletivo, aí eu falo, não está tudo certo. Está fazendo o que eu gosto, mas ele é bom”, contou ela.

Jojo ainda deu detalhes da vida íntima do casal, revelando um desejo do marido em sexo anal. “Eu pesquiso as coisas no celular dele e deixo na galeria. Eu queria uma bolsa da Gucci, aí eu printei e deixei lá. Aí o Lucas viu e falou: ‘Você não presta hein Jordana?’. Aí a amiga riu, porque eu queria dar um presente pra ele porque ele é militar né? E ele falou: ‘Eu não quero nada disso, eu quero a parte de trás’. Eu falei: ‘ah é? Então tá ótimo”, disse ela.