Jojo Todynho recebe mensagem de apoio em balada: “Vitoriosa”

Cantora está curtindo a vida de solteira, depois de se divorciar de Lucas Souza, e não deixa de lado uma boa balada

Olha ela! Jojo Todynho está causando nas redes sociais após o seu divórcio de Lucas Souza. Enquanto o militar chora e se arrepende do seu nome rodando na mídia, a musa curte festas pra lá de quentes, a boa vida de solteiro voltou e a melhor fase de Jojo também, estamos animadas. Na balada do final de semana, a musa recebeu uma mensagem de uma amigo que estava no palco, anunciando que seria o dia do divórcio de Jojo.

“Hoje é o dia do divórcio da Jojo. Jojo você é uma vitoriosa, esquece, e daqui para frente você vai ser mais ainda”, disse ele.

Claro que as pessoas foram à loucura e não parei de receber vídeos da musa curtindo a night com as amigas. Se joga, maravilhosa!