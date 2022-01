Torrou o R$1,5 milhão? Jojo Todynho pede pix para os fãs ajudarem no casamento. “Mais amor e mais pix”, disse a cantora nos stories do Instagram.

Brasil, eu morro e não vejo tudo! Teve gente que deixou a vergonha em casa nesse sextou (28). Uma artista que já afirmou para cima e para baixo que era rica antes de entrar para aquele famoso reality show, apareceu nos stories pedindo pix. Sim, é ela mesma: Jojo Todynho.

O casal namora há 5 meses e vai casar neste sábado (29). Foto: Reprodução



Bom, se Jojo já era milionária antes de ‘A Fazenda’ a gente não sabe, mas que ela ficou após o programa, disso temos certeza. A cantora ganhou R$1,5 milhão no reality, mas pelo jeito já conseguiu torrar cada centavo. Nos stories, ela apareceu pedindo para que o público desse um presente para ela e o noivo para ajudar a pagar o casório. Tem condição uma coisa dessa?

O casal preparou até cartõezinhos com o número do pix. Será que o dinheiro acabou tão rápido assim? Reprodução

“Ao invés de criticar, aqui ó [Jojo mostra um papel com o número do pix], nos abençoe com um pix. Eu vou ficar imensamente grata a vocês pelo carinho. É o valor que Deus tocar no seu coração”, disse Todynho. A artista ainda chamou os fãs e citou algumas empresas famosas para fazerem a transferência.

Os padrinhos do casamento já começaram a receber uma caixa especial com direito a Ferrero Rocher e Chandon. Reprodução

No Twitter, teve fãs defendendo a (ex?) milionária. “Dinheiro nunca é demais né?”, escreveu um dos seguidores. Já outras pessoas aproveitaram para brincar com a situação. “Avisa que a Record não pagou”.