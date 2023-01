Jojo Todynho perde 22kg e desabafa: “Estou sofrendo bastante”

Há algum tempo a cantora tem mudado os seus hábitos, para conquistar uma vida mais saudável.

No fim da tarde de ontem (27), enquanto respondia uma caixinha de perguntas, a cantora Jojo Todynho foi questionada por um internauta se a mesma já sentiu alguma diferença desde que começou a correr atrás de uma vida mais saudável.

Diante desta pergunta, a cantora utilizou o seus stories para desabafar sobre como anda seu processo de emagrecimento, afirmando que independente de qualquer coisa, para alcançar seu objetivo ela está indo malhar.

“Estou sofrendo bastante, mas sem desanimar. É muito difícil. Minha grande evolução tem sido ir malhar na força do ódio. Com ódio eu vou, sem ódio eu vou, faça sol ou faça chuva, eu estou indo. Porque eu preciso, e eu entendi que só eu posso fazer isso por mim. Não tem mais o que fazer, não tem ninguém pra fazer a não ser eu“, afirmou Jojo

Logo em seguida, a ex-Fazenda revela aos seus fãs que desde o início de seu projeto fitness ela já perdeu cerca de 22 kg, e se mostrou muito feliz por isso, já que assim, conseguirá alcançar uma vida mais saudável. Ela ainda ressalta que, não é porque ela vive falando que devemos nos amar como somos, que não precisamos/podemos correr atrás de evoluir e melhorar.

“A evolução a gente começa a ver quando você se pesa e vê que de 159kg, hoje eu estou com 137kg, então isso é uma grande evolução. Fico muito feliz com isso, e estou em busca de uma vida melhor, saudável, incentivando as pessoas que me seguem aqui. Quando eu falo aqui que as pessoas tem que se amar da forma que são, não quer dizer que não podemos melhorar e evoluir”, revelou a cantora.