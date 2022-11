Jojo Todynho leva “investida” de José Loreto e pergunta: “Você não tava namorando?”

A cantora afirma que não quer ir para uma resenha de futebol com o ator.

A cantora Jojo Todynho provou ser “poucas ideias” quando um homem comprometido dá em cima dela. Durante a transmissão do programa “Central da Copa”, nesta quinta-feira (24), a funkeira recebeu uma “investida” do ator José Loreto, atual namorado da influenciadora Rafa Kalimann.

“Jojo, essa mulher maravilhosa. Vai pra casa comigo, não vai? Fechamos. Não, deixa pra lá”, jogou verde o ator.

Rapidamente, a apresentadora do programa rebateu o comentário do ator, perguntando se ele não estava namorando. “Pelo amor de Deus. Você não tava namorando? Então, não tem como, né!”

Buscando esclarecer que o seu comentário não passava de uma brincadeira, José Loreto acrescentou a seguinte frase ao convite: “A gente vai pra casa resenhar de futebol”.

Entrando na brincadeira, Jojo afirmou que jamais perderia o seu tempo falando de futebol ao lado do ator: “Que negócio de resenhar. Você acha que vou tá do teu lado e vou querer falar de futebol. Eu lembro daquela novela ‘Avenida Brasil’. Oh, momento.”