Jojo Todynho fará uma cirurgia bariátrica: “Estou dando um novo rumo à minha vida”

Essa informação já foi confirmada pela assessoria da cantora.

Na manhã desta segunda-feira, a cantora e apresentadora Jojo Todynho publicou em seus stories, uma foto em um consultório médico especializado em cirurgia do aparelho digestivo e obesidade, com a seguinte legenda: “Hoje eu estou dando um novo rumo à minha vida, com a certeza de que tudo agora mudou e que eu estou preparada. Por isso, falo com vocês: faça tudo que você quiser, e quando esse desejo partir de você e não por pressão alheia.”

A publicação da cantora levantou alguns burburinhos, porém eles já foram confirmados pela assessoria da cantora. Jojo passará por uma cirurgia bariátrica, a qual é responsável por alterar o tamanho do estômago do paciente, para ajudá-lo no processo de perda de peso.

Após anunciar a nova mudança estética que está por vir, a cantora recebeu todo o apoio e amor de seus fãs.