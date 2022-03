“O povo fica pintando perfeição, não tem perfeição coisa nenhuma”, dispara Jojo Todynho sobre sua família

A cantora se irritou e soltou o verbo sobre pedidos de ajuda de seus familiares

Eita, que Jojo é perspicaz e não manda recado sem destinatário a gente já sabe, o que não sabíamos é que com a família ela manda recado da mesma forma. “Hoje eu tô virada no aço”, disse a morena em uma sequência de stories destinadas à sua família e aos pedidos exaustivos de ajuda que ela tem recebido.

Jojo Todynho e família (Foto: Reprodução)

A cantora foi parada na rua e questionada se tinha visto as indiretas no status do seu irmão. “Tô virada no saci. Hoje a sexta-feira vai ser longa, porque eu tô com as verdades na língua. Sou obrigada que os outros me parem na rua para falem assim: ‘Cê não viu os status do seu irmão? Botando indireta para você’. Ai de manhã já problema, cê vê, só Jesus, essa é a realidade de toda família, povo fica pintando perfeição, não tem perfeição coisa nenhuma, a realidade da real família é isso aí”, disse Jojo.

Tudo aconteceu porque a cantora tem recebido muitos pedidos de ajuda dos seus familiares, fato que vem desgastando a relação entre os entes. “As pessoas tem que parar com essa mania de achar que você tem obrigação de fazer as coisas, que você tem obrigação de ajudar elas. Você faz se você quiser e você ajuda se você quiser”, disse Jojo.

A cantora estava virada no giraia, e ainda disse que depois que descobriu que ela mesma tem que resolver seus problemas sua vida tinha mudado completamente.

E para quem diga que ela faz tempestade em copo d ‘água, calma que tem para vocês também. “A Jojo é neurótica. Não a Jojo é coerente, pensa lá na frente, entendeu? Guarda isso na cabeça de vocês”, concluiu a cantora.

Família é problema, né? E às vezes é importante dar um chega para lá para conseguirmos nosso espaço e nossa liberdade. Não tiro sua razão Jojo, arrasou, amiga.