Jojo Todynho fala sobre Lucas Souza: “Se eu quisesse prejudicar alguém, eu teria feito um fake”

A cantora foi acusada de estar com inveja e ciúmes de Lucas com sua participação no reality da Record

Jojo Todynho não teve papas na língua na hora de falar de Lucas Souza e as acusações de que ela pudesse estar com ciúme e inveja dele no reality da Record. Jojo disse que não tem nada disso e contou que se quisesse prejudicar poderia soltar tudo que corre em segredo de justiça diante da briga dos dois. “Ele pode ficar com quem ele quiser, porque eu também estou com outra pessoa. Se eu quisesse prejudicar alguém, eu teria feito um fake e soltado tudo o que eu tenho e está em segredo de Justiça. Tem necessidade disso? Não! A minha história acabou quando assinei o divórcio”, ela negou as intenções. “Não sou eu que estou chorando por foto minha, não sou que estou falando algo mal resolvido e que eu tenho que pedir desculpas. Cada um tem sua consciência, eu sei da mulher que eu sou. Eu sei o que eu passei e isso não cabe a ninguém”, Jojo desabafou. “A exposição foi uma das coisas que atrapalham o meu relacionamento. Tenho consciência disso. Agora é melhorar para que não aconteça isso no próximo. A vida é um constante aprendizado. Parem de julgar as pessoas que vocês não convivem. ‘Ah, a Jojo é difícil’. Eu não sou santa, ele também não é santo. Não cabe a ninguém julgar”, ela finalizou rebatendo os boatos.