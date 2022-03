Jojo Todynho é confirmada no ‘Dança dos Famosos’

Globo confirma que Jojo estará no elenco da primeira temporada do quadro sem o Faustão

Jojo Todynho vai colocar pra quebrar a Globo mostrando que manda no passinho e não só no funk. A cantora será uma das participantes da competição de dança que desafia os participantes com os mais variados ritmos.

Jojo já arrasa no funk, isso a gente sabe, mas queremos ver o popo da gata balanças em outros ritmos, como samba, salsa e tanto, já pensou? Além disso, queremos ver a morena brilhando no palco e, quem sabe, ganhando a competição.

Jojo Todynho confirmada no ‘Dança dos Famosos’ (Foto: Reprodução)

Sem Faustão, que comandava o programa nas noites de domingo, a missão ficará para Luciano Huck, que manterá o quadro de dança no ‘Domingão do Huck’. O apresentador disse que o quadro estreia em duas semanas, ou seja, dia 03 de abril.

Esperando confirmar os demais participantes, mas já tenho quase certeza que minha torcida está com Todynho, ansiosa demais para ver a gata. Arrase!