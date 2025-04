Jojo Todynho contesta Cariucha e volta a criticar o SUS: “Ele é lindo no papel”

A novela Jojo x SUS ganhou um novo capítulo. Amores, após Cariucha detonar Jojo, a ex-funkeira soltou o verbo em um vídeo longo, publicado nas redes sociais. Gente, se continuar assim, vou ter que fazer uma pipoquinha para acompanhar todos os desdobramentos do caso.

Bem, parece que as trocas de farpas entre a ex-funkeira Jojo Todynho e a comentarista do Fofocalizando, Cariucha, sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), está longe de ganhar um desfecho. E, no início desta quinta-feira (10), Jojo compartilhou um vídeo criticando a hipocrisia da influenciadora que defende, mas não usa o programa governamental.

“Vamos falar de SUS? Sim. Ele é o maior sistema integrado de saúde gratuito do mundo. Que é lindo no papel, perfeito. Mas funciona? Não.”, iniciou.

Em seguida, Todynho fez alguns questionamentos aos internautas sobre o uso do SUS na prática.

“Diga pra mim há quanto tempo você está na fila do SISREG esperando uma cirurgia? Há quanto tempo você está aguardando um exame? Um atendimento? Um laudo? Você já conseguiu aquele remédio que você precisa muito e não pode viver sem ele?”, indagou no vídeo.

Durante o discurso, a ex-funkeira comentou sobre as ações judiciais movidas por pacientes contra o sistema de saúde devido à falta de atendimento e medicamentos.

“Amores, tem tanta gente entrando com processo contra o Estado porque tem direito a medicações, e não conseguem. Para com isso”, disparou.

E continuou com as declarações alfinetando a Cariucha, que a detonou durante a semana por conta de comentários polêmicos em um podcast, sobre o Sistema Único de Saúde.

“‘O SUS é maravilhoso’. ‘Graças a Deus minha empresa paga o meu plano de saúde’… Mentira, quem paga é você, não é a empresa.”

Jojo alfineta Cariucha e os defensores do SUS (Reprodução)

E associou o programa de saúde à faculdade: “É como na faculdade, tudo o que eu aprendi ali é maravilhoso. Mas será que todo o que eu aprendi vai se cumprir quando eu trabalhar aqui fora? Para gente, é teoria. A teoria é maravilhosa, mas a hipocrisia é mais ainda”, destacou.

Sem papas na língua, Jojo finalizou o vídeo criticando a postura de Cariucha: “Se é tão perfeito assim, por que tem plano de saúde? Quem diz muito e defende não faz uso. Vocês acham que eu não vivi isso? A hipocrisia de vocês é algo que me enlouquece”, completou.