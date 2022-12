Jojo Todynho cita Anitta na ‘Central da Copa’: “Vou fazer igual a minha eterna amiga Anitta”

A cantora disse que tem muito carinho pela cantora e ainda agradeceu as pessoas que passaram pela sua vida

Águas passadas? Jojo Todynho parece estar seguindo a vida, mas ainda se lembra bem da sua amizade com Anitta. A musa não deixou de citar a cantora no seu discurso no programa da Globo, ‘Central da Copa’, lembrando que Anitta será sempre sua eterna amiga, mesmo que elas tenham cortado relação há tempos.

“Vou fazer igual a minha eterna amiga Anitta: quero agradecer a mim mesma pelo meu esforço de querer subir a cada dia. Tenho muito carinho por ela, e por todas as pessoas que passaram e permaneceram na minha vida”, disse.

Vale ressaltar que Anitta chegou a inventar que estava grávida para Jojo e não demorou muito para que as notícias se espalhassem nas redes sociais, ou seja, a fofoqueira da história é uma só… Aloca!