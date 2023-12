Jojo Todynho chora de saudade de entes queridos na noite de Natal

A cantora disse que as pessoas que já não estão mais aqui poderiam descer do céu para passar a noite de Natal com a família

Jojo Todynho apareceu chorando nas redes sociais e disse que tudo podia ser explicado pela saudade dos entes queridos que já se foram. A cantora ainda desabafou dizendo que as pessoas poderiam descer dos céus para passar o Natal com a família. “As pessoas que não estão mais aqui podiam descer do céu pelo menos para passar o Natal… É isso, feliz natal, gente”, disse ela com a voz embargada. Além disso, ela aproveitou para já desejar um feliz ano novo para os fãs. “Que 2024 seja um ano de muita prosperidade e benção na vida de cada um de vocês”, afirmou