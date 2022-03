Jojo Todynho e Cauã Reymond estrelam campanha de Jean Paul Gaultier

Coloca na conta do Brasil que que o estilista é apaixonado pelas brasileiras

Já fazia tempo que via Jojo estreitando relações com Jean Paul (sempre ao lado de Cauã Reymond). Em eventos a morena vestia suas roupas e fazia questão de marcar o estilista nas publicações das fotos. Mesmo quando estampou as capas da Haper´s Bazaar Brasil Jojo aparece lindíssima vestindo sua nova coleção de vestidos que exploram a transparência.

Jojo Toduynho estampada na revista Haper´s Bazaar (Foto: Reprodução)

Foi quando vi o comercial divulgado no Instagram da marca que tive a certeza das minhas convicções. O quebra-cabeça se juntou, sabe? Jojo Todinho e Cauã Reymond estão estrelando a campanha para o estilista em Dubai.

Jojo para Jean Paul Gaultier (Foto: Reprodução)

Não teríamos personalidades melhores para sustentar o papel de uma das fragrâncias mais famosas do estilista, Scandal. Cauã compartilhou o trabalho com a parceira. “Um pouco dos bastidores dessa campanha com a minha parceira”, escreveu.

Mais tarde Jojo encontrou Jean e fotografou o momento compartilhando em seu Instagram. “Visionário é a qualidade daqueles que conseguem por força dos seus ideais enxergarem além do seu tempo, criando tendências e conceitos que jamais tivessem sido imaginados. Jean Paul Gaultier é muito mais do que um estilista, é um artista que gosta de gente, um homem que desenha o futuro inspirado em corpos e belezas reais”, completou Jojo.

Jean Paul também comentou sobre o comercial da nova fragrância. “Na foto, temos o encontro de dois mundos: a menina de Bangu e o menino rebelde do subúrbio de Arcueil. Brasil e França diretamente de Dubai. Por mais encontros como esses, onde a maior estrela a ser celebrada é a diversidade! Que os mundos se encontrem, se abracem, sorriam e celebrem suas diversidades”, escreveu.

É bonito ver como Jojo conseguiu garantir seu espaço dentro de tudo que se propõe a fazer, seja na moda, na música ou em qualquer trabalho. Admirações mil. Beijos, querida.