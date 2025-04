Jojo Todynho ataca quem defende o SUS e leva invertida de Cariucha: “A cirurgia do estômago diminuiu o cérebro dela”

Quem fala o que quer, ouve o que não quer! Amores, o comentário polêmico de Jojo Todynho que gerou revolta entre os internautas, segue repercutindo na web e, desta vez, recebeu uma invertida afiada da queridíssima Cariucha. Gente, eu confesso que amei o posicionamento mega certeiro da diva do Fofocalizando. Ela deu uma lição merecida na Jojo!

Acontece que Cariucha, do programa Fofocalizando, se pronunciou sobre as declarações polêmicas de Jojo Todynho em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS). A influenciadora detonou as críticas da ex-funkeira sobre os programas sociais do Governo Federal.

Cariucha usou as redes sociais para comentar sobre o assunto e deu início às alfinetadas comparando os efeitos da bariátrica no cérebro da dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’: “A cirurgia do estômago não diminui só o tamanho da pessoa, mas diminui também o cérebro dela. Viva o SUS.”

Cariucha detona Jojo Todynho (Reprodução)

Em seguida, a comentarista do Fofocalizando compartilhou exemplos de como o programa de saúde do governo favorece os brasileiros.

“Nós dependemos do SUS pra quase tudo, não só para saúde, sabia? Que até a água que chega pra gente depende do SUS. Até os ricos dependem do SUS, a vacina vem do SUS, transplantes de órgãos vêm do SUS”, disparou.

Aproveitando a deixa, a influenciadora alegou que antes de ter um plano de saúde, oferecido pelo SBT aos contratados, usava o sistema de saúde e afirmou que o programa governamental salvou a vida de sua irmã.

“Eu defendo muito o SUS porque eu usei o SUS a minha vida inteira. Hoje eu tenho plano de saúde, graças a emissora que eu trabalho. Mas a minha parentada… a minha irmã quase morreu, ela teve bronquite e foi o SUS que salvou ela. Viva o SUS sempre!”, confessou.

A comentarista do Fofocalizando não poupou críticas à ex-funkeira (Reprodução)

Durante o discurso, ela comparou a gratuidade do programa em tratamentos de saúde em relação aos países do exterior.

“A gente tem muito privilégio aqui no Brasil de ter o SUS, porque lá fora não tem SUS, não existe SUS. Para diabete temos o SUS, lá fora não tem”.

E continuou: “O SUS segue salvando milhares de vidas. Eu usei o SUS minha vida inteira, minha parentada usou SUS a vida inteira. o SUS ele tem tratamentos para diabete, tratamentos para pessoas que convivem com HIV, as vacinas vem do SUS. Gente, o SUS salvou muita gente nessa pandemia, todo mundo usou o SUS, pobre, preto, trabalhador, rico. O SUS é necessário.”

Cariucha afirmou que tem plano de saúde graças ao SBT, e que antes usava o SUS (Reprodução)

E sobre a declaração de Jojo Todynho, Cariucha exemplificou o caso do apresentador Fausto Silva, que usou o SUS para realizar o transplante de coração.

“Ficou engasgado aqui, sabe? Até o Faustão, que é podre de rico, o transplante que ele fez no coração foi pelo SUS. A vacina que todo mundo toma quando criança, é pelo SUS. Teve picada de alguma coisa? É pelo SUS”, detalhou.

Ao fim do discurso, a influenciadora voltou a alfinetar a ex-peoa: “E olha que essa pessoa vai ser futura advogada. Depois a burra aqui sou eu, a analfabeta”, completou.