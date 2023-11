Jojo Todynho anuncia afastamento das redes sociais

A artista expôs diversas polêmicas sobre o seu casamento com Lucas Souza e recebeu hate de alguns internautas

Jojo Todynho usou suas redes sociais para contar que vai ficar mais distante das redes sociais após sofrer um episódio de hate dos internautas por levar o seu casamento com seu ex-marido, Lucas Souza, para a boca do povo. A artista disse que vai ficar afastada das redes por um breve momento.

“Quero agradecer as mensagens de carinho de vocês e quero pedir desculpas pelo palavreado. Agradecer a minha família, meus amigos, que acompanharam de perto e não me deixam mentir aqui, porque se tem uma coisa que eu não sou é mentirosa. Eu não preciso mentir e nem inventar nada”, iniciou.

Logo em seguida, a artista desabafou sobre como se sentiu e porque ela explodiu sobre o assunto. “Tanta coisa que sempre falam de mim e eu sempre me calo, fico como errada. Mas tem hora que dá no saco. Eu sou ser humano e tenho sentimentos como todo mundo. Imagina vocês ficaram julgando e apontando uma pessoa que vocês não convivem”, disse ela. “Pode me colocar de grossa, mas não tenta me desmoralizar. Eu fiquei muito tempo quieta, mas tem hora que não dá”, continuou.

Por fim, ela ainda anunciou seu afastamento da internet, com o propósito de preservar a sua saúde mental. “Obrigada mais uma vez pelo carinho. Eu vou dar uma ausentada das redes sociais, porque tem hora que é demais. Não há ser vivo que aguente. O diabo é sujo demais, ainda mais quando ele sabe que você está no propósito, ai que ele faz tudo para lhe desestabilizar. Mas a certeza que eu tenho é que eu estou no caminho certo”, finalizou Jojo.