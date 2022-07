Jojo Todynho sobre Caio Castro: “Tirem Caio Castros da vida de vocês”

Cantora quebrou o silêncio sobre declaração polêmica de ator

Não que eu esteja do lado de Jojo, porque sei que de santa ela não tem nada, mas dessa vez, devo confessar, Jojo mandou bem demais! Caio Castro não foi coerente com os salários de dígitos múltiplos. A cantora mandou um recado para as mulheres e disse para não aceitar menos do que merecem.

“O sonho de uma fã indo embora, comigo não tem mimimi e eu falo mesmo. Mulheres, trabalhem, estudem e se valorizem, tirem Caios da vida de vocês”, inicia Jojo em post.

“Eu falo com propriedade, nenhum homem que me envolvi, tive perspectiva de casar e ter filhos, porque não me trataria da forma que eu mereço”, conta Jojo, dizendo ainda que seu marido faz das tripas coração para dar tudo de melhor para ela.