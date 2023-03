Jogo da discórdia do BBB23 rende na madrugada

Black e Alface protagonizam mais uma treta e web questiona: “acabou a união dos carecas?”

Gente, ontem (27) o jogo da discórdia foi do jeito que a gente gosta e rendeu tretas das boas madrugada afora. Cezar e Amanda falaram sobre a dinâmica de e o baiano comenta que não gostou de uma atitude de Ricardo durante o programa ao vivo. Ele diz para o biomédico: “Você citou que eu votei na Aline, ao mesmo tempo que eu dei o poder para Aline. Achei muito sujo o que o Alface fez aqui (…) Nunca joguei com a Amanda. Nessa hora, minha prioridade é aqui dentro (…)”.

Black e Alface discutem depois do jogo da discórdia. Amanda e Aline se intrometem. (crédito: reprodução)

O enfermeiro começa a se exaltar e fala mais alto com Alface. Ele dá informações sobre o jogo do aliado e Alface rebate: “Você está ferrado. Eu vou te colocar no Paredão”. Os dois começam a brigar e Amanda e Aline Wirley se metem na discussão. “Você é covarde. Eu te falei um negócio agora e você vem falar aqui”, grita Ricardo para Cezar.

Amanda e Aline também gritam e o enfermeiro fala para as duas não se meterem na discussão.

Alface não entende atitude de Black. Os dois se exaltam; (crédito: reprodução)

Durante a madrugada o assunto ainda repercutiu. “Está se achando o jogador, o craque do jogo”, afirmou Black. Amanda em outro momento disse’ “Não suporto ar de superioridade, por isso acabei me exaltando”, se jutifica.

E vocês? Estão do lado de quem nessa treta?