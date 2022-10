Jogador Iker Casillas se pronuncia depois de boatos de affair com Shakira

O ex-goleiro fez questão de negar o romance através de suas redes sociais

Ontem (30), a internet pipocou de boatos de que Shakira estaria vivendo um affair com um ex-goleiro. Trata-se do jogador Iker Casillas, que não esperou os boatos tomarem corpo e já negou todo e qualquer envolvimento amoroso com a cantora por meio de suas redes sociais.

“Em alguma redação: Iker segue Shakira no Instagram. Então isso significa que estão juntos! Nós inventamos a notícia? Você não teria coragem. Então me aguarde”, postou ele, seguido de “Tenha santa paciência. Meu Deus”, escreveu ele.

Vale lembrar que os boatos começaram depois de Iker seguir a cantora no Instagram e dar likes em algumas publicações.