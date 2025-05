Joelma voa alto, mas Troféu Imprensa deixa a desejar com falta de renovação

Minhas amigas e amigos, ninguém aqui vai tirar o voo da fênix que é Joelma. Com “Voando pro Pará”, em parceria com Pedro Sampaio, a cantora ressurgiu com tudo, foi indicada e venceu a cobiçada categoria de Música do Ano no Troféu Imprensa, do SBT. A verdade é que Joelma vive uma fase de ouro — com filas nos shows, fãs enlouquecidos e um retorno triunfal à cena pop paraense.

Mas vamos combinar? Apesar do sucesso da diva, essa vitória deixou um gosto amargo. Onde estava a indicação de Ana Castela, que dominou os streams? Lauana Prado, com seu sertanejo potente e moderno? Zé Felipe, hitmaker assíduo que entregou mais um ano recheado de sucessos? Faltou diversidade e frescor.

Fica aqui um recado para a produção do Troféu Imprensa: que tal dar uma atualizada no repertório? Um refresh cairia bem — a música brasileira não para de se reinventar, e o prêmio mais tradicional da TV nacional precisa acompanhar esse ritmo.