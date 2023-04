Joelma está sendo processada por empresa que pede R$ 168 mil de indenização 

Ela está sendo processada por não pagar os gastos extras de um contrato com a empresa que cuidou da sua imagem no início da sua carreira solo

Gente, esse negócio de contrato é muito sério, socorro! Amores, e a Joelma que está sendo processada por uma empresa de tecnologia, a ABCOMP – Soluções em Tecnologia da Informação, por não cumprir um contrato que ela havia assinado lá em 2015, logo no início de sua carreira solo.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a empresa teria sido contratada, com exclusividade, pela equipe da cantora por dois anos, pelo valor de R$15 mil mensais, com o intuito de promover sua carreira solo após o impacto de sua separação com o guitarrista Ximbinha.

Porém, segundo a empresa, a cantora não realizou o pagamento de gastos extras que eles tiveram, como passagens e hospedagens, dívida essa que em fevereiro de 2016 já estava em cerca de R$ 37 mil.