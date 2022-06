Joelma cancela três shows após ser internada

Cantora foi diagnosticada com esofagite, gastrite e edema durante check-up

Minha gente, eu já estava percebendo que Joelma não andava muito bem, desde seu show em Parauapebas. Após a cantora passar por 4 episódios de Covid a cantora apareceu com o rosto inchado e chocou os fãs. Ontem (09) a equipe liberou um comunicado de que a cantora estaria internada para um check-up, onde foi diagnosticada com esofagite, gastrite e edema.

“O Hospital São Luiz Itaim informa que a paciente Joelma da Silva Mendes deu entrada na unidade no último dia 06 para realização de um check-up após quatro episódios de Covid-19”, iniciou a publicação no Instagram.

A equipe da cantora ainda informou o cancelamento de shows em três cidades: Alvorada (TO), São Desidério (BA) e Cordeirópolis (SP) neste fim de semana.

A loira passou por 4 infecções causadas pelo coronavírus e com o check-up mais problemas apareceram. “A cantora foi diagnosticada com um quadro de esofagite, gastrite e um edema, complicações possivelmente decorrentes da infecção pelo coronavírus. Durante a internação, houve melhora significativa do quadro de edema”, informou o comunicado.

De acordo com a publicação, Joelma se recupera bem diante do tratamento e a previsão é que ela receba alta até o final desta semana. Aguardaremos ansiosos pelo retorno da cantora e mais informações sobre o caso.