João Liberato faz desabafo sobre solidão, carreira artística e uma fortuna avaliada em R$350 milhões

Gente, se tem um menino que parece que tem um coração lindo é o filho do Gugu Liberato, João Augusto. Tanto que me lembrei da entrevista que lhe deu no The Noite (SBT) falando do legado do saudoso comunicador e relembrando algumas memórias familiares que viveu ao lado de seu pai.

Em entrevista ao Fantástico, o rapaz comentou que que a briga judicial pela herança de Gugu teve um desfecho. “Eu reuni minha mãe, minhas irmãs e os advogados e pedi para acabar tudo isso para nossas vidas seguirem. Porque era isso que meu pai ia querer”, disse.

Após inúmeras tentativas de provar uma união estável com o apresentador, Rose Miriam decidiu desistiu da briga judicial. “Eu não preciso provar pra ninguém que fui companheira dele. Então eu quis por um ponto final para que meus filhos pudessem dar início a divisão desse patrimônio que o Gugu deixou. Foi a melhor coisa que eu fiz e a família toda aceitou”, garantiu.

A mãe de João Augusto e das gêmeas Marina e Sofia tem recebido uma quantia mensal, que é fruto de investimentos em um fundo internacional feito pelos três herdeiros de Gugu. “Eu estou muito feliz, muito bem financeiramente, segura. Materialmente falando vou envelhecer de uma forma digna. Eu hoje me sinto uma mulher rica, [ganhei] bem mais do que eu esperava”, avisou.

De acordo com o programa dominical da TV Globo, a fortuna de Gugu chega a R$ 1,4 bilhão e foi dividiva majoritariamente entre os filhos (75%), enquanto os sobrinhos de Gugu receberam 25% do montante após a irmã do apresentador, Aparecida Liberato, ter renunciado seus 5% do montante.

Lembrando que um exame de DNA descartou que Gugu também fosse pai biológico de Ricardo Rocha e Tiago Salvático não conseguiu provar na justiça uma suposta união estável com o apresentador.