Após virar meme por vídeo dançando bêbado, João Guilherme dispara: “Vocês que falam bost são recalcadinhos”

Um internauta perguntou se qual droga o filho de Leonardo estava usando — oi?

Nesta terça-feira, (31), viralizou um vídeo do nosso Jove da vida real, João Guilherme, dançando bêbado no aniversário de sua sobrinha, Maria Alice, filha de Zé Felipe e Virginia. E claro que a internet maldosa como só e um internauta teve a cara de pau de perguntar qual droga o rapaz estava usando. É mole?

O internauta repostou o vídeo de João dançando e escreveu: “João Guilherme me fale o nome da droga por favor”. E o cantor respondeu: “Cachaça Cabaré, meu mano” — aproveitando para fazer o jabá do pai, já que a cachaça é dele.

Em seguida, ele desabafou: “Vocês que falam bosta são recalcadinhos. Tenho uma Família linda, eu me divirto, estou na minha melhor fase e vocês não se aguentam me vendo próximo das pessoas que vocês desejam. Perdem o tempo com comentários irrelevantes. Faz teu corre virar”. Tadinho desse menino! Como pegam no pé dele!

vcs que falam bosta são recalcadinhos 😂

Tenho uma Família linda, eu me divirto, estou na minha melhor fase e vocês não se aguentam me vendo proximo das pessoas que vcs desejam. perdem o tempo com comentários irrelevantes 🤷🏼‍♂️

faz teu corre virar mo 😉 — J҉O҉T҉I҉N҉H҉A҉ (@Joaoguiavila) May 31, 2022

No Instagram, ele postou fotos da festa de aniversário de Mali com a família e legendou: “A gente não se junta sempre não, mas quando junta…”. E ainda postou nos stories um vídeo com Poliana, esposa do seu pai, que tem maior carinho por todos os filhos de Leonardo. Uma fofa sempre!

E ainda postou uma transição que quebra uma taça — cachaça Cabaré causa isso viu?