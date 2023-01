João Guilherme fala sobre BBB: “Juro que não saio cancelado”

Ator disse que não foi para o Big Brother Brasil 23, mas que não anula a possibilidade

João Guilherme habla mesmo! O ator falou detalhes sobre a sua possível entrada no BBB e disse que não cedeu ao entretenimento esse ano, mas não anulou sua possível participação para o reality no futuro.

“Olha, desculpa não ceder entretenimento no BBB esse ano, amo uma resenha, o dia que eu for vai ser foda”, avisou. “Juro que não saio cancelado”, garantiu o ator em declaração no Twitter.

Jotinha ainda contou com os comentários dos seus fãs que ficaram animados com a possível participação no reality de Boninho. Aloca!

Para quem não sabe, ele é ex-namorado de Larissa Manoela Jade Picon, ou seja, entretenimento garantido e muita fofoca para hablar na edição.