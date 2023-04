João Guilherme debocha de rap de Zé Felipe em defesa de Virgínia: “Emoção”

O influenciadora usou o Twitter para dizer que está do lado da sua família, e diz que o rap foi lançado quando Zé Felipe ainda estava emocionado demais com o caso

Deu pano pra manga, hein? Nem João Guilherme ficou de fora da treta da criação das filhas de Virgínia por babás. O influenciador chegou até a comentar sobre o rap de Zé Felipe em meio a polêmica e não poupou a língua ao dizer que ele estava delirando quando o lançou.

e tipo assim, tudo isso tirando a parte do Rap que meu irmão lançou na emoção. o menino tava delirando kkk

n entendi tbm — J҉O҉T҉I҉N҉H҉A҉ (@Joaoguiavila) April 6, 2023

“Peço respeito com a minha família, com as minhas Marias, com a minha Virgínia. Ela sempre no corre, trampando a mil, sempre apanhando, mas nunca caiu. É fácil chegar falando o que quer, respeita uma mãe, a minha mulher. Atrás da tela tu não sabe, irmão, que o comentário escroto parte um coração. Tu tem 46 e 20 de profissão, não é mais um menino, devia ter noção”, diz parte da letra do rap de Zé.