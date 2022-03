Golpe baixo: João Gomes é atingido por celular nas partes baixas em show

Cantor quase fechou a fábrica sem a cegonha ter visitado a vida do jovem

João Gomes passou pelo maior susto em Uberlândia esse final de semana. O cantor fazia show na cidade até que foi atingido por um celular nas partes baixas. Quase que o jovem fecha a fábrica sem nem receber a visita da cegonha, coitado.

Pelo que a gente viu, o gatinho teve que parar de cantar e dar um chega para lá no público que pelo visto queria ver mais do que só o show. “Não joga esse caralho não”, disse o cantor com sorriso no rosto.

Dá próxima mira em um lugar mais propício, ou pede um meet para o gatinho, quem sabe com sorte dá para conhecer um pouco mais do cantor (risos).