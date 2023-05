Joana Sanz nega ter sido tirada da casa de Daniel Alves: “Cansada”

Esposa do jogador que disse que daria entrada no divórcio, não começou a preparar a papelada e usou as redes sociais para desmentir os boatos

Sem casa? Nada disso, Joana Sanz usou suas redes sociais para desmentir o boato de que teria sido despejada da casa de Daniel Alves, enquanto ele cumpre a sua pena fora do Brasil. O boato que corre solto no noticiário internacional da Espanha é que a ex-esposa de Daniel, Dinora Santana, é quem teria colocado ela para fora de casa. Em vídeo publicado ela conta que o que a imprensa está noticiando não é verdade, exceto pela sua mudança de residência que é um fato. Joana faz questão de explicar que os acontecimentos não têm ligação direta com Daniel. “Nunca dependo de ninguém, tenho meu dinheiro e meu trabalho”, disse ela. A imprensa diz que a modelo teria sido coagida pela família do jogador depois de negar a assinar um acordo de confidencialidade que ajudaria Daniel em sua liberdade fora do Brasil.