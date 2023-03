Joana Sanz anuncia o fim de seu casamento com o jogador Daniel Alves

A modelo, que estava com o jogador desde maio de 2015, afirma que apesar de amá-lo, se ama e se respeita acima de tudo.

Gente, cá entre nós que já estava mais do que na hora disso acontecer, não é mesmo? Na manhã desta quarta-feira (15), através de um post no seu feed, a modelo Joana Sanz e até então esposa do lateral brasieliro Daniel Alves, anunciou o fim de seu casamento com o jogador.

No post, Joana afirma que os sentimentos que estão escritos na carta que ela está publicando estão carregados de dor, já que nos últimos tempos sua vida está sendo com um constante abandono em meio a tempestade, se referindo a prisão do jogador, que foi acusado de agressão e estupro, lá em Barcelona.

“Desde pequena escrevo meus sentimentos para me expressar, suponho que por ser filha única. Seja porque for, me faz bem. Adoraria que as linhas aqui escritas fossem de amor e felicidade, mas não é o caso. Têm sido meses horríveis, não os mais duros da minha vida, porque já enfrentei muitas tempestades, mas sim os mais obscuros e dolorosos. A sensação de abandono e solidão bate na minha porta. Milhares de ‘por quê’? sem respostas. Elegi como companheiro de vida uma pessoa que a meus olhos era perfeita. Sempre esteve presente quando eu mais precisava, sempre e apoiou em tudo, sempre me incentivou a crescer, sempre carinhoso, atento…”, iniciou a modelo.

Logo em seguida, Joana garante que não esperava que o príncipe encantado que a mesma havia pintado pudesse machucá-la desta forma, sendo ela uma mulher realmente incrível, como o mesmo afirmava ser.

“Me custa muito aceitar que essa pessoa poderia me quebrar em mil pedaços. Acredito que vai custar anos da minha vida tirar da minha memória o jeito dele me olhar como se eu fosse a mais incrível do mundo. E, porra, sim, eu sou incrível. Sou incrível porque sou trabalhadora, independente, inteligente, detalhista, carinhosa, divertida, fiel e humana. Tão humana que apesar do vazio que me causou continuo aqui ao seu lado. Sigo e seguirei estando, mas de outra forma”, garantiu a morena.

Por fim, afirmando que apesar de amar Daniel, seu amor e respeito próprio é muito maior, a modelo revela que está encerrando uma etapa de sua vida e finalizando o seu casamento com o lateral.

“Eu o amo e o amarei para sempre. Quem diz que um amor se esquece está se enganando ou não amou de verdade. Mas eu amo, respeito e valorizo muito mais a mim mesma. Perdoar alivia, então, fico com o mágico e encerro uma etapa da minha vida que começou no dia 18 de maio de 2015. Dou graças às oportunidades e aprendizados que a vida me dá. Por mais difíceis que sejam, aqui está uma mulher forte que passa à etapa seguinte da sua vida”, finalizou a gata.