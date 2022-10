Jô Soares deixa herança milionária para ex-esposa e funcionários

De acordo com o site ‘Sala de TV’ o jornalista não tinha nenhum herdeiro direto.

Meu Deus! Eu já sabia que Jô Soares tinha perdido um filho chamado Rafael Soares, mas não sabia que sem o jovem o jornalista não teria nenhum herdeiro diretamente ligado a ele. Ou seja, de acordo com o site ‘Sala de TV’, Jô deixou a sua herança milionária para a ex-mulher e os funcionários.

Flávia Pedras se mostrou muito abalada com a morte do apresentador desde muito tempo, prestando homenagens dignas de arrancar nossas lágrimas, significa que o carinho entre os dois era mais intenso do que a gente pensa.

Já o filho do apresentador, Rafael, faleceu em 2014 com apenas 50 anos de idade em decorrência de um câncer no cérebro. Vale lembrar que a mãe do filho de Jô, Teresa Austregésilo, também faleceu, em março de 2021.