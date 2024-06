Jesus Luz declara apoio à comunidade LGBTQIAPN+: “Nunca tive preconceito”

Jesus Luz esteve presente na 28ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, na Avenida Paulista. O DJ conversou com a Caras e disse que nunca foi uma pessoa que tivesse preconceito com a comunidade. Jesus ainda diz que se aproxima muito da comunidade.

Por conta de sua criação, Jesus confessa que cresceu livre de muitos julgamentos, esse fato o faz se sentir parte da comunidade LGBT+: “Eu me sinto abraçado pela comunidade desde sempre, desde muito novo, então, é natural me sentir parte”.

