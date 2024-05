Jesus Luz agradece a Madonna: “Espetáculo!”

Olha ele! Jesus Luz marcou presença no show de Madonna no Rio de Janeiro, neste final de semana. O modelo foi convidado pela cantora para a área VIP e chegou a levar a sua namorada, Camila Ferrer Stroligo com seus amigos para ver o show da rainha do pop bem pertinho.

“Que show! Nossa cidade merecia esse espetáculo! Experiência surreal! Thank you so much @madonna”, escreveu o modelo na legenda do post.

O modelo havia dito anteriormente que não iria comparecer ao evento devido a um “desentendimento” com a cantora. Em entrevista ao site Gshow, Jesus Luz explicou que acabou se desentendendo com Madonna nos últimos dias e, por isso, não comparecerá ao evento tão aguardado pelos fãs do Brasil. “Tenho que me posicionar, não tem como fingir que está tudo bem”, iniciou ele.