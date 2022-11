Jesuíta Barbosa acha importante ser fotografado com namorado na praia

O ator ficou famoso por suas fotos beijando o namorada nas praias do Rio de Janeiro e não deixou de comentar

Quem é vivo sempre aparece, não é mesmo Jesuíta Barbosa? Nosso eterno Jove deu as caras para comentar as fotos que aparece na praia com o namorado trocando brincadeiras bobas e gostosas. Em entrevista à revista Quem, ele contou que acha engraçado tirarem fotos dele e do namroado Cícero Ribeiro, ao mesmo tempo que achar necessário.

“Acho engraçado ir à praia e tirarem foto, acho legal. Acho que foi muito importante fotografarem a gente, acho que tem uma importância nisso, pelo fato de, na época eu estar fazendo novela das 21h. Isso tem uma significância”, disse o ator.

Jesuíta ainda completa: “Acho que a gente tem que dar apreço a isso, não é só fofoca, é um status de que a gente pode estar fazendo um trabalho de grande exposição, como uma novela das 21h. Fico feliz de isso [fotos] ter acontecido, por mais que não tenha tomado a importância e o tamanho que achei que ia tomar, mas foi bom”, declarou.