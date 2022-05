Depois de Paulo André, Jessilane exibe novo visual com tranças e ganha elogio de Luísa Sonza: “Gata”!

A bióloga teve um glow up de milhões, leitor(a)!

Após Paulo André exibir seu novo visual com trancinhas, que causou comentários racistas, Jessilane também deu um glow up no visu e agora exibe lindas tranças. Ela deixou os cachos lindos de lado e aderiu a tranças longas e com uma espécie de ombré hair nas pontas — ou seja, mais claro.

A nova Jessilane foi revelada nesta segunda-feira, (2), no Instagram da professora e enalteceu o trabalho feito pela sua mãe, Cleu Alves. “Veiooo aí… as tão esperadas tranças feitas por ninguém menos que minha mãe! E aí, com trança ou sem?”, legendou o Reels de transformação.

Como usou a música “sentaDONA”, de Luisa Sonza, como fundo do vídeo que revela o novo visual, a cantora comentou: “Gata!”. Maria, ex participante da mesma edição, também comentou a publicação e enalteceu a amiga: “Perfeita”.

No Twitter, a amiga de Linn da Quebrada revelou que ama mudar o visual e já deixando claro que ainda mudará outras vezes. “Mudei mais uma vez pra não perder o costume… Cuida!”, disse no post.

Mudei mais uma vez pra não perder o costume… cuida!!!!! pic.twitter.com/weAUKhGFnx — Jessi Alves (@a_jessilane) May 2, 2022

‘Tá linda mesmo, Jessi! Arrasa! Aliás, rumores que ela deu umas beijoquinhas em Viegas, ex participante do ‘BBB18’ e ‘No Limite’. Hmmmmmmmmm eu shippo hein?