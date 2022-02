Jessilane manda o recado para Lucas: indica Eslovênia ao paredão!

A bióloga está sedenta para ganhar o líder e colocar a moça com nome de país no paredão

A bióloga está sedenta para ganhar o líder e colocar a moça com nome de país no paredão

A professora Jessilane tem um jogo indecifrável no ‘BBB22’, mas já deixou claro que colocará Eslovênia ao paredão — para a alegria da nação brasileira que está pronta para torcer por ela quinta-feira, (24).



Jessi pede para Lucas indicar Eslovênia

“A única pessoa que eu não cogitei votar essa semana era na Eslô, pelo contexto. Porque eu ainda acreditava que esse voto era perdido. Mas no momento que eu tiver um poder de esse voto ter peso, eu vou votar nela. Porque toda oportunidade que ela tem de votar em mim, ela vota”, avisou a professora a Lucas, o namorado da moça com nome de país.

a jessi falando que quando tiver poder direto vai colocar eslovenia no paredão pelo amor de deus pega esse líder mulher pic.twitter.com/m4pujrpgYI — Lai 🏳️‍🌈 (@entreIinhas) February 21, 2022

Aliás, o jogo de Jessi tem sido muito criticado. Pois ontem, (20), ela e seu grupo [Lina e Natália] tiveram oportunidade de colocar alguém do quarto Lollipop no paredão, mas colocaram Paulo André, colega de quarto delas. E detalhe: o Lollipop a colocou no paredão. E depois do programa, ela foi ao quarto dizer que estava feliz por voltar e não estava chateada pelo voto. Tenha dó né?

Arthur Aguiar disse aos amigos que torceu para a bióloga não voltar no ‘Bate-Volta’ para ver se aprende a parar de confiar nas pessoas que tanto ela quer fazer amizade. Vixe…